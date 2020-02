Der Schriftzug wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag an das Haus gesprüht. (Christian Kosak)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen islamfeindlichen Schriftzug an ein Haus in Findorff gesprügt. Wie die Polizei Bremen berichtet, wurde an ein Mehrparteienhaus an der Worpsweder Straße zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr der Schriftzug „FCK ISLAM“ aufgetragen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter 0421 362 3888 entgegen.

Erst unter der Woche war es zu einer Bombendrohung gegen die Fatih-Moschee in Gröpelingen gekommen. Ein Unbekannter hatte damit gedroht, am Donnerstagmorgen einen Sprengsatz vor der Moschee detonieren zu lassen. Einsatzkräfte hatten daraufhin mit einem Sprengstoffspürhund die Umgebung abgesucht, jedoch nichts gefunden.