Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (dpa)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baumarkt in Bremen-Osterholz eingebrochen und haben 43 Mähroboter gestohlen. Die Polizei gibt den Wert mit insgesamt über 20.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Mitteilung der Polizei stiegen die Täter über das Dach in den Heimwerkermarkt an der Werner-Steenken-Straße ein. Sie stahlen sämtliche Mähroboter in dem Geschäft, darunter Geräte der Marken Worx (Farbe: orange), LandXcape (schwarz und grau), Gardena (grau) und Bosch (grün)

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 entgegen. Die Polizei warnt vor dem privaten Ankauf der Geräte. Ein Käufer könne sich möglicherweise selbst strafbar machen.