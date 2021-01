Jahrelang erfreute ein Schwanenpaar auf dem Friedhof Osterholz die Besucher - nun wurde es umgebracht. (Frank Rumpenhorst / dpa)

Das auf dem Friedhof Osterholz seit rund zehn Jahren lebende Schwanenpaar ist tot. Wie die Polizei Bremen am Mittwoch mitteilte, hätten Unbekannte die beiden Tiere binnen kurzer Zeit brutal getötet. Demnach hatte ein Friedhofsmitarbeiter am Dienstag bei der Polizei gemeldet, dass bei den Gräbern ein zerschnittener Schwan gefunden wurde. Die Tat soll sich am bereits am vergangenen Wochenende ereignet haben. Das zweite Tier wurde bereits vor Weihnachten von unbekannten Tätern getötet. Die Polizei und die Tierschutzbehörde haben die Ermittlungen aufgenommen und ermitteln wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Für das Töten eines Wirbeltiers drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahren Haft oder eine Geldstrafe.

Die Polizei Bremen sucht nun Zeugen, die am vergangenen Wochenende oder vor Weihnachten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.