Auf den Bremer wurde mehrfach eingeschlagen. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Marcel Kusch/dpa)

Mit schweren Kopfverletzungen wurde ein Bremer am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf einem Friedhof in Huckelriede überfallen wurde. Zunächst schlug ein Mann mehrmals auf ihn ein und versuchte, ihm seine Tasche zu entreißen. Weil sich der 51-Jährige zunächst erfolgreich wehrte, kam wenig später eine Frau hinzu. Gemeinsam gelang es dem Duo schließlich, mit der braunen Umhängetasche des Opfers zu flüchten. Das berichtet die Polizei Bremen.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Darum bittet die Polizei unter der Rufnummer 0421/362 38 88 um Zeugenhinweise.

Die beiden Tatverdächtigen sollen Anfang 20 gewesen sein und zwischen 170 und 180 Zentimetern groß. Der Mann hatte dunkelblonde, kurze Haare. Beide fuhren mit dunklen, älteren Fahrrädern davon. (var)