Die Polizei sucht Zeugen. (Christian Kosak)

Zwei Unbekannte haben in Hemelingen eine Spielothek überfallen. Die beiden Maskierten haben das Geschäft in der Hastedter Heerstraße am Freitag gegen 9.40 Uhr betreten. Während einer die Tür zuhielt, bedrohte der andere eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Das Duo floh mit der Beute dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei beschreibt den ersten Täter als 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank. Er trug demnach eine blaue Jeanshose, ein blau meliertes langärmliges Oberteil mit Kapuze und helle Einweghandschuhe. Während der Tat hielt er sich einen blauen Lappen vor den Mund. Der zweite Täter war laut Beschreibung ebenfalls 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine blaue Jeanshose, schwarze Oberbekleidung mit weißem Aufdruck, helle Einweghandschuhe und ein weißes Tuch im Gesicht. Beide hätten gebrochenes Deutsch gesprochen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.