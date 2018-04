Die Polizei sucht Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unbekannte überfallen Discounter in der Vahr

Am Mittwochabend überfielen zwei bislang noch unbekannte Räuber einen Supermarkt in der August-Bebel-Allee in der Vahr. Die Polizei sucht Zeugen.