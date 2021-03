Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Frank Thomas Koch)

Unbekannte haben ein Gemeindehaus einer Kirche in Osterholz verwüstet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag Zugang zu dem Gemeindehaus in der Osterholzer Heerstraße. Die Unbekannten brachen anschließend die Tür zum Kirchenbüro auf und versuchten dort vergeblich, einen Tresor aufzuschneiden. Dann drehten sie sämtliche Wasserhähne in der Küche auf und verstopften die Abflüsse, sodass die Küche voll Wasser lief. Nach der Verwüstung flüchteten sie ohne Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.