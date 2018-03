Polizei sucht Zeugen

Unbekannte werfen Brandsätze an Hauswand auf Helenenstraße

Am späten Samstagabend begaben sich mehrere offenbar bewaffnete Personen in die Helenenstraße und warfen dort Molotowcocktails an eine Hauswand.