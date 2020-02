Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen (Symbolbild). (Björn Hake)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen Brandsätze auf ein Gebäude in der Vahr geworfen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich in dem betroffenen Haus unter anderem eine Gaststätte. Verletzte habe es keine gegeben. Die Beamten seien per Notruf über ein Feuer in der Schneverdinger Straße alarmiert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, heißt es weiter.

Die Beamten fanden am Tatort laut Polizeiangaben zwei Brandsätze. Aktuell werde wegen Brandstiftung ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0421/ 362 38 88 entgegen.