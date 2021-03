Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Bremer Neustadt: Unbekannte warfen dort Gläser mit Farbe und Steine gegen ein Gebäude (Symbolbild). (Carsten Rehder/dpa)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom vergangenen Freitag bis Montag in der Bremer Neustadt die Fassade eines Gebäudes an der Großen Sortillienstraße Ecke Friesenwerder beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, bewarfen die Täter die Wände des Gebäudes mit Gläsern, in denen blaue, gelbe und graue Farbe enthalten war. Zudem warfen sie faustgroße Steine an die Fassade.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen der Sachbeschädigung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.