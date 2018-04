Am Donnerstagabend ritzten Unbekannte Schriftzeichen in acht Glasscheiben der Bremischen Bürgerschaft. (Christian Walter)

Mehrere Scheiben der Bremischen Bürgerschaft wurden am Donnerstagabend beschädigt. Der oder die Täter ritzten unleserliche Schriftzeichen in acht Glasscheiben - vorne an der Glastür und an der linken, dem Rathaus zugewandten Seite des Gebäudes.

Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr abends. Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (0421) 3623 888. (ech)