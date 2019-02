Einsatzkräfte der Polizei haben 35 zerstochene Reifen gezählt. (Symbolbild) (Malte Christians/ dpa)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an diversen Fahrzeugen in Findorff die Reifen zerstochen. Insgesamt zählten Einsatzkräfte 35 beschädigte Räder, teilt die Polizei Bremen mit. Die Tatorte lagen in der Kasseler Straße, Innsbrucker Straße, Mittelwiese und Merseburger Straße.

Zudem seien in der Innsbrucker Straße Türschlösser und Klingelanlagen mit Sekundenkleber außer Betrieb gesetzt worden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und bittet unter der Rufnummer 0421/ 362 38 88 um Hinweise an den Kriminaldauerdienst. (var)