Unbekannte Täter haben zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag in Findorff und Walle die Reifen von zwei Fahrzeugen einer Immobilienfirma zerstochen. In Bremerhaven wurden in der Nacht zu Sonntag Bereich der Dr.-Franz-Mertens-Straße und Auf der Tötje sogar die Reifen von acht Autos zerstört.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrzeuge der Immobilienfirma in der Würzburger Straße und der Vollmerstraße geparkt. Bei dem einen Auto waren zwei, bei dem anderen Fahrzeug alle vier Reifen zerstochen. Mitarbeiter der Firma bemerkten den Schaden am Sonntagnachmittag. Im Fall der Immobilienfirma ermittelt der Staatsschutz der Polizei Bremen, da „ein politischer Hintergrund wahrscheinlich ist“, wie es in der Polizeimitteilung heißt. In der Vergangenheit seien Fahrzeuge der Firma bereits mehrfach beschädigt und auch Ziel von Brandanschlägen gewesen. Hinweise von Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 3888 entgegen.

Auch die Polizei in Bremerhaven bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen an den acht Autos. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0471-953 3231 bei den Beamten melden.