Der Tatort wurde abgesperrt. (Patrick Seeger/dpa)

Ein Auto ist in der Nacht zu Mittwoch in Woltmershausen komplett ausgebrannt. Das berichtet die Polizei Bremen. Das Fahrzeug habe auf dem umzäunten Firmengelände eines Energieversorgers an der Dötlinger Straße gestanden und sei angezündet worden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, auch weitere gebäude wurden nicht beschädigt. Der Tatort wurde abgesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und prüft einen möglichen politisch motivierten Hintergrund. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362 38 88 entgegen. (var)