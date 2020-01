Die Polizei sucht nach dem Mann, der am Mittwoch in Oberneuland zwei Kinder attackiert hat. (Friso Gentsch/dpa)

Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochabend in Oberneuland zwei Kinder attackiert. Wie die Polizei mitteilt, seien der zehnjährige Junge und das gleichaltrige Mädchen gegen 17:30 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann habe die Kinder in einen Seitenweg gezerrt und den Jungen dort mit einem Messer im Gesicht verletzt. Laut Polizei drückte er anschließend das Mädchen zu Boden und berührte es unsittlich.

Der Täter sei Polizeiangaben zufolge in Richtung Fußgängerbrücke der A27 geflüchtet, als die Kinder sich lautstark zur Wehr setzten und um Hilfe riefen. Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er habe eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Winterjacke getragen. Auffällig sei zudem seine große Nase gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 3888 zu melden.