Ein Unbekannter mit einer Schusswaffe hat am Donnerstagabend einen Kiosk in Bremen-Walle überfallen. Nach Polizeiangaben betrat der männliche Täter gegen 21.30 Uhr den Kiosk an der Ecke Steffensweg/Gutenbergstraße und bedrohte den 47-jährigen Verkäufer mit einer Schusswaffe. Anschließend ging er hinter den Tresen, nahm das Geld aus der Kasse und verstaute es in einem weißen Jutebeutel. Dann flüchtete er in die Gutenbergstraße.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Außerdem habe er einen möglicherweise rötlichen Vollbart und eine normale Figur. Er trug dunkle Kleidung, weiße Schuhe und ein dunkles Basecap.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden bei dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0421 36 23 888 entgegengenommen. (frk)