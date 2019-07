Der maskierte Mann ist weiter auf der Flucht - die Polizei sucht nun Zeugen. (dpa)

Der Täter betrat gegen Mittag den Verkaufsraum eines Supermarktes in der Straße Am Heidbergstift. Sein Gesicht hatte er mit einem dunklen Tuch maskiert, wie die Polizei mitteilte. Im Kassenbereich bedrohte er dann eine Verkäuferin mit einem langen Küchenmesser und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Daraufhin entnahm der Räuber einen Bargeldbetrag und flüchtete über die Hockenstraße in Richtung Hinterm Halm/Auf dem Halm. Dort verlor sich die Spur.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei beschreibt den Mann als 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, mit Halbglatze und blondem Haarkranz. Er trug außerdem eine blaue Jeans und eine dunkelblaues Kapuzensweatshirt, auf der Vorderseite befindet sich ein auffallend großes Emblem.

Der Täter befindet sich weiter auf der Flucht. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (362) 3888. (par)