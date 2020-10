Die Polizei ermittelt wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und sucht Zeugen. (Carsten Rehder)

Am Mittwochabend hat ein Unbekannter im Bremer Stadteil Hemelingen die Windschutzscheibe eines Polizeiautos mit einem Gullydeckel eingeschlagen. Gegen 17.25 Uhr wurde die Polizei wegen eines Ladendiebstahls zu einem Supermarkt in Hemelingen gerufen. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf in der Sandhofstraße einen 37-jährigen verdächtigen Mann und fertigten eine Strafanzeige. Als sie danach zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, war die Windschutzscheibe zerstört.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter (0421) 362 3888 entgegen.