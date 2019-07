Bremer Innenstadt

Unbekannter gibt sich als Nachtportier eines Hotels aus

Am Wochenende hat sich ein Unbekannter gegenüber Bremer Hotelgästen am Telefon als Nachtportier eines Hotels ausgegeben, um an deren Bankdaten zu gelangen.