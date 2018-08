Nach seinem versuchten Angriff flüchtete der Mann. (dpa)

In Bremerhaven hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft an der Boschstraße Rettungskräfte der Feuerwehr angegriffen. Die Polizei berichtet, dass die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarztfahrzeuges gerade einer erkrankten Frau helfen wollten, als der Mann sich innerhalb ihres Arbeitsbereiches dazu stellte. Nachdem die Rettungskräfte ihn mehrmals aufforderten, den Bereich zu verlassen, wurde er aggressiv. Ein Mitarbeiter des Geschäfts konnte ihn gerade noch rechtzeitig daran hindern, die Helfer zu schlagen. Nach dem Vorfall rannte der Täter davon und nutzte einen schwarzen VW-Touran um vom Tatort zu flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (gem)