Ein 53-jähriger Werder-Fan wurde mit einem Messer attackiert. (nordphoto / Rauch)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch einen Werder-Fan mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 53-Jähriger mit einer Stichverletzung am Hals ein Krankenhaus in Kattenturm aufgesucht. Der Bremer gab an, von einem Unbekannten aufgrund seiner Werder-Sympathien mit einem Messer verletzt worden zu sein.

Die Beamten berichten weiter, dass der 53-Jährige sich das Spiel zwischen Werder und Dortmund zu Hause angesehen habe. Nach dem Abpfiff sei er mit seiner Werder-Fanbekleidung vor die Tür gegangen, um frische Luft zu schnappen. Ein Mann näherte sich ihm und fragte, ob er ein Werder-Fan sei. Anschließend stach er ihm mit einem Messer in den Hals und flüchtete zu Fuß in Richtung Kattenturmer Heerstraße. Der Verletzte konnte nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden. Der Angreifer wurde als etwa 180 Zentimeter groß, mit braunen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (0421) 362 3888.