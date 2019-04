Ein Unbekannter hat am Montagabend eine Tankstelle in der Östlichen Vorstadt ausgeraubt. (dpa)

Ein Unbekannter hat am Montagabend eine Tankstelle in der Östlichen Vorstadt ausgeraubt. Der Mann betrat gegen 21.15 Uhr die Tankstelle am Osterdeich. Er packte die 57-jährige Mitarbeiterin an der Jacke und forderte sie auf, ihm Geld zu geben. Die Angestellte kam der Forderung nach, daraufhin flüchtete der Mann über die Treseburger Straße.

Der Tatverdächtige soll Anfang 20 und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen sein. Bei der Tat trug er eine graue Hose, einen Pullover mit grauer Kapuze und eine schwarze Adidas Jacke mit einem roten Logo-Emblem auf der Brust und goldenen Streifen auf den Ärmeln. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter (0421) 362 3888. (jfj)