Wegen der Schüsse wurden in der Vahr mehrere Straßen für jeglichen Verkehr gesperrt. (Patrick Seeger/dpa)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen in der Otto-Suhr-Straße in der Bremer Vahr auf einen Autofahrer eingeschossen. Dabei nutze er vermutlich Stahlkugeln. Das berichtet die Polizei. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch beschädigt.

Die Polizei Bremen rückte wegen des Vorfalls zu einem Großeinsatz aus und sperrte den Bereich großräumig ab. Betroffen waren die Straßen Richard-Bolljahn-Allee, Karl-Kautzky-Brücke, Otto-Suhr-Straße und der Markt Berliner Freiheit.

Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Wohnung eines Verdächtigen bereits durchsucht. Die polizeilichen Maßnahmen gegen eine verdächtige Person dauern derzeit noch an. (var)