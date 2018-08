Helfer mit Pfefferspray verletzt

Unbekannter schlägt Frau in der Östlichen Vorstadt in Bremen

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine Frau in der Helenenstraße im Bremer Viertel geschlagen. Anschließend griff er einen Mann, der ihr zu Hilfe eilen wollte, mit Pfefferspray an.