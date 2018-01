Am Sonntag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Schwachhauser Heerstraße in Bremen aus: Anwohner hatten einen extrem starken und ungewöhnlichen Geruch gemeldet. Der erste Verdacht sei gewesen, dass es sich um austretendes Gas handeln könnte. "Das hat sich aber nicht bestätigt", wie ein Feuerwehr-Sprecher dem WESER-KURIER sagte.

Dennoch wurde das Gebäude, das derzeit nach Angaben der Feuerwehr leer steht, bis auf Weiteres von der Polizei für unbewohnbar erklärt. Der Eigentümer sei während des Einsatzes vor Ort gewesen, eine Erklärung für den Geruch hätte aber auch er nicht gehabt. "Jetzt muss untersucht werden, worum es sich bei dem penetranten Geruch handelt. Ob er zum Beispiel aus der Kanalisation kommt, oder eventuell starker Schimmelbefall die Ursache sein kann." Diese Untersuchungen werde eine Fachfirma vornehmen.

Durch den Einsatz in der Schwachhauser Heerstraße kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. (shm/sad)