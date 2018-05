Ein Unbekannter hat eine Bäckerei in Burglesum überfallen. (dpa)

Am Sonntagmorgen überfiel ein Unbekannter eine Bäckereifiliale im Bremer Stadtteil Burglesum, das teilte die Polizei mit. Sie sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der Mann betrat das Geschäft an der Straße "Unter den Linden". Die 34 Jahre alte Angestellte war gerade in einem der hinteren Räume, als sie aus dem Verkaufsraum lautstark jemanden rufen hörte, dass dies ein Überfall sei. Der Mann forderte sie auf, das Geld aus der Kasse in einen mitgebrachten Jutebeutel zu legen., was sie auch tut. Der Mann entkam mit dem Geld in Richtung Vegesack.

Der Unbekannte war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, zirka 25 bis 27 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Auffällig waren seine blau-grün-grauen Augen. Während der Tat trug er einen grau-blauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Hose und weiße Turnschuhe. Zudem trug er weiße Stoffhandschuhe und ein weißes Tuch als Maskierung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter (0421) 362 3888 zu melden. (jfj)