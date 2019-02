Der Kriminaldauerdienst nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04 21/362 38 88 entgegen. (dpa)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine Seemannsherberge an der Hermann-Prüser-Straße überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat er gegen 17.45 Uhr die Seemanns-Mission und besprühte zwei Mitarbeiter mit Pfefferspray. Der Mann bedrohte sie zudem mit einer Schusswaffe und forderte die Mitarbeiter auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Maskierte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt von der Polizei beschrieben: Er soll etwa 1,85 Meter groß sein. Er soll mit einer tiefen Stimme gesprochen haben. Zur Tatzeit war der Mann dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine sogenannte Pilotenbrille und gelbe Handschuhe. Zudem trug der Mann einen Jutebeutel.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21/362 38 88 entgegen. (mmi)