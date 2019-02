Ein Unbekannter überfiel in der Nacht zu Donnerstag eine Spielothek in der Neustadt. (Sebi Berens)

Ein Maskierter betrat eine Spielhalle im Bremer Stadtteil Neustadt. Der Mann begab sich in der Einrichtung an der Langemarckstraße zum Tresen und forderte die 46-jährige Angestellte mit vorgehaltenem Messer auf, die Kasse zu öffnen. Der Räuber griff zu und kippte seine Beute in einen schwarzen Rucksack. Danach flüchtete er in eine unbekannte Richtung.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Er war zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß, hatte eine sportliche schlanke Statur. Er soll zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein und trug eine schwarze Jogginghose, dunkle Oberbekleidung mit einer Kapuze war mit einem hellen Schal maskiert. Die Polizei bittet Zeugen sich unter (0421) 362 3888 zu melden.