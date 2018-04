Ein Unbekannter überfiel einen Supermarkt in Bremen-Huchting (dpa)

Am Dienstagabend überfiel ein bislang noch unbekannter Räuber einen Supermarkt in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei betrat ein Mann kurz vor Ladenschluss den Discounter in der Heinrich-Plett-Allee. Als der vermeintliche Kunde einen Artikel an der Kasse bezahlen wollte, fasste er plötzlich in die geöffnete Kassenlade. Die Kassiererin schlug die Hand weg, woraufhin der Täter die junge Frau körperlich anging. Anschließend ergriff er mehrere Geldscheine und konnte zu Fuß unerkannt fliehen. Die 20-Jährige blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Dienstag gegen 22 Uhr in der Heinrich-Plett-Alle verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Räuber wurde als etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 20 Jahre alt, sehr schlank und ungepflegt beschrieben. Er trug eine blaue Steppjacke und ein blaues Cappy. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/3623888 entgegen. (wk)