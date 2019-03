Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst telefonisch unter 04 21/362 38 88 melden. (dpa)

Ein Unbekannter hat einen 19-Jährigen am Bremer Hauptbahnhof mit Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Demnach stand das Opfer gegen 3 Uhr am Bahnhofsvorplatz an einer Haltestelle, als ihn der Unbekannte ansprach und völlig unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Anschließend musste der 19-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Angreifer soll rund 1,80 Meter groß sein. Er wird mit kurzem, dunkelblondem Haar beschrieben. Der Mann soll eine schwarze Jacke und dunkle Jeans getragen haben. Zudem soll er Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 04 21/362 38 88 melden. (mmi)