Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (dpa)

Der 83-Jährige ging laut Polizei zusammen mit seiner 86 Jahre alten Ehefrau gegen 12.20 Uhr durch die Erlenstraße in der Neustadt. Auf Höhe der Elbstraße näherte sich ein Unbekannter dem Ehepaar von hinten und riss den Rentner an den Schultern zu Boden.

Dort griff er dem Bremer in die Hosentasche und entwendete dessen Portemonnaie. Der Unbekannte flüchtete mitsamt der Beute in Richtung Pappelstraße. Der 83-Jährige erlitt durch den Übergriff Verletzungen an den Armen.

Der Täter soll etwa 17-19 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß gewesen sein. Bei der Tat soll er ein hellblaues T-Shirt, eine helle Jeans sowie eine blaue Mütze getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21/362 38 88 entgegen. (par)