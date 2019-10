Die Polizei fahndet nach einem Mann, der eine Spielothek überfallen und eine Angestellte mit einem Messer verletzt hat. (Symbolbild) (Björn Hake)

Mit einem Messer bewaffnet hat ein bislang unbekannter Räuber am Dienstagabend eine Spielhalle in der Hohentorsheerstraße in der Bremer Neustadt überfallen. Der Mann betrat die Spielothek gegen 20 Uhr und forderte Bargeld. Dabei stach er in Richtung der 57-jährigen Angestellten und verletzte sie dabei an der Hand. Das berichtet die Polizei Bremen.

Anschließend griff er in die Kasse und flüchtete nach einer kurzen Entschuldigung mit der Beute. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein. Diese verlief bislang ergebnislos. Die Angestellte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0421/ 36 23 888 zu melden. Der Räuber ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hat kurze blonde Haare. Beim Überfall trug er einen grau-blauen Parker mit Kapuze und eine helle Jeans. (var)