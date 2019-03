Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und seine Auserwählte Jennifer Lange (25) in der Waterfront in Bremen-Walle. (Frank Thomas Koch)

Was haben die vor allem weiblichen Fans gewartet, geseufzt und auf nur einen einzigen Blick von ihm gewartet: dem diesjährigen „Bachelor“. Seit der 32-jährige Andrej Mangold seine Blüte in der RTL-Show fand, fliegen ihm die zuvor so sehnsüchtig gesuchten Frauenherzen anscheinend wie von selbst zu. Dabei will er nur noch eine an seiner Seite haben – nämlich eine Bremerin, die 25-jährige Zumbatrainerin Jennifer Lange.

Im Kuschelmodus zeigten sich der Rosenkavalier und seine Auserwählte am Freitagnachmittag in der Waterfront in Bremen. Das – ja, was eigentlich genau? – entzückte die Zuschauer so sehr, dass sie ein Bild nach dem anderen knipsten. Klack, klack, klack. Ein Lächeln schöner als das andere. Ein Autogramm geschwungener als das andere. Hach, muss Liebe schön sein! Schmacht!