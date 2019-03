Taufpatin Tanja Mildenberger (rechts) ließ im Beisein von Kapitän Axel Heymann und weiteren Gästen die Flasche am Bug zerschellen. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Taufpatin Tanja Mildenberger (rechts) ließ im Beisein von Kapitän Axel Heymann und weiteren Gästen die Flasche am Bug zerschellen. Die in Estland in eineinhalb Jahren gebaute „Bremen“ ist 24 Meter lang, 6,50 Meter breit und wird künftig von Bremerhaven aus in Küstennähe auf der Außenweser und der Nordsee eingesetzt. Zwei weitere Zollschiffe derselben Bauart werden in den kommenden Monaten in Flensburg sowie in Rostock getauft und damit in Dienst gestellt. Zu den maritimen Aufgaben des Zolls gehören unter anderem der Kampf gegen Schmuggler und die Überwachung der Warenverkehre mit Blick auf bestehende Verbote und Beschränkungen.