Kfz-Fachleute unter sich: Autohausbesitzer Hans Jörg Kossmann (rechts) im Gespräch mit Redakteur Oliver Matiszick. (FOCKE STRANGMANN)

Zum 75. Geburtstag nutzen wir die Gelegenheit, die Seiten zu tauschen: Diejenigen, die wir normalerweise interviewen, dürfen nun uns die Fragen stellen.

Hans Jörg Kossmann: Die Elektromobilität und vor allem die Digitalisierung – es gibt einige Parallelen zwischen Ihrer und unserer Branche. Wieso machen Sie noch Print und sagen nicht, ab 1. Januar 2021 setzen wir nur noch auf die digitale Zeitung – ressourcensparend und umweltfreundlich?

Oliver Matiszick: Klar, genauso wie die gesamte Automobilbranche müssen wir zusehen, wie wir unser Produkt in die Zukunft übertragen. An meinen Kindern merke ich ganz deutlich, dass der Weg ins Digitale führt. Natürlich wird er auch zu den alternativen, CO2-armen Antrieben führen. Aber derzeit gilt es, nach wie vor auch die Ansprüche der Kunden zu erfüllen, die Verbrenner fahren möchten – oder es aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei der Ladeinfrastruktur, müssen. Gleiches gilt letztlich auch für die Zeitung. Ich möchte sie einfach noch in der Hand haben und bin todtraurig, wenn sie an einem Morgen mal nicht im Briefkasten ist. Meine Kinder lesen die Nachrichten hingegen in Netzwerken, auf unserer Website oder im E-Paper.

Matiszick: Ich weiß nicht, ob es fahrlässig ist. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen blauäugig. Ich finde es extrem mutig, sich als Hersteller zu diesem Zeitpunkt so zu positionieren und derartig zu beschränken. Die Rechnung kann sicherlich aufgehen – womöglich ist man am Ende ganz weit vorne, weil man auf das richtige Pferd gesetzt hat. Es kann aber auch fürchterlich schiefgehen.

Matiszick: Nehmen wir doch als Beispiel den neuen Golf. Da wird es sehr offensichtlich, wie sich all die Steuerelemente verändert haben. Früher galt: reinsetzen, verstehen, losfahren. Nun weiß man plötzlich überhaupt nicht mehr, wo sich was einstellen lässt. Können Sie sich in ein neues Modell einfach reinsetzen – und verstehen alles?

Kossmann: Die wichtigsten Schalter sind bei Mercedes an dem Platz geblieben, an dem wir sie seit Jahrzehnten kennen. Aber klar, die Bedienung verändert sich. Hier Touchflächen, da Sprachassistenten: Sie unterhalten sich mit dem Beifahrer, und plötzlich quatscht das Auto dazwischen.

Matiszick: Haben Sie auch den Eindruck, dass die Leute manchmal überfordert sind?

Kossmann: Völlig. Erinnern Sie sich noch an die Fahrten mit Ihrem ersten Auto?

Matiszick: Das Erste, einen Golf I, habe ich mir mit meiner Mutter geteilt. Mein erstes Eigenes war ein Fiat Panda mit 34 PS, bis heute bekannt als die tolle Kiste. Ich bereue oft, sie nicht behalten zu haben.

Kossmann: Der wäre Ihnen doch unter dem Hintern weggerostet …

Matiszick: Na ja, häufig sieht man ihn heutzutage wirklich nicht mehr. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Auto irgendwo entdecke. Wie oft habe ich mich geärgert, wenn ich auf der Autobahn wieder mal nicht am Lkw vorbeigekommen bin. Aber es war im Vergleich zu heute ein ganz anderes, sehr einfaches Fahren. Im Wortsinn entschleunigt.

Matiszick: Ganz so war es bei uns nicht. Aber ich bin als Kind immer sehr gern im Auto mitgefahren – im Gegensatz zu meinen Kindern, die die Langstrecke nicht wirklich mögen. In den Urlaub ging es oftmals nach Jugoslawien, im Opel Ascona B. Rund 20 Stunden Fahrt – mein Bruder, etwas älter als ich, hat auf der Rückbank geschlafen, und ich habe es mir im ausgepolsterten Fußraum gemütlich ­gemacht.

Matiszick: Ich sehe es mit einem weinenden Auge, dass diese Form der Mobilität eingeschränkt werden soll, Stichwort: autofreie Innenstadt. Ich fürchte, dabei hat man zwar ein großes Ziel vor Augen, den Weg dorthin kennt aber noch niemand. Die Idee finde ich gut, aber es fehlt zurzeit noch das nötige Bündel von Alternativangeboten.

Matiszick: Komplett autofrei wird ja auch nicht gehen. Denken Sie an den Einzelhandel und die Kaufkraft aus der Region – oder die Menschen, die ausgegrenzt werden, etwa ältere oder in ihrer Mobilität ohnehin eingeschränkte Menschen, die auf das Auto angewiesen sind. Der öffentliche Nahverkehr ist nicht überall und für jeden eine Alternative. Klar ist, die Verkehrswende muss kommen, aber bitte rundum bedacht.

Zur Person

Hans Jörg Kossmann (58)

ist Besitzer eines Autohauses und Obermeister der Bremer Kfz-­Innung. An ­Fahrzeugen für die Wege des Alltags mangelt es ihm also nicht. Aber er liebt die Entschleunigung – und ­Oldtimer, vor allem aus dem Haus Mercedes-­Benz. Für das Interview lädt er in den signalroten 123er seines ­Sohnes Tobias. Man ­beachte den ­Wackeldackel mit Mercedes-­Halsband auf der Hutablage.

Oliver Matiszick (49)

schreibt als Redakteur des WESER-­KURIER im ­motor.markt. Das Thema Auto bewegt ihn daher ­täglich – und er täglich Autos. Für ihn geht nichts über den Duft von Neuwagen. Als Kind mochte er nur Nugatschokolade ­lieber. Nicht einmal sieben Jahre in der Fahrradstadt Münster konnten seine Liebe zum Automobil schmälern.

Weitere Informationen

Dieser Artikel ist Teil der Sonderveröffentlichung zum 75. Geburtstag des WESER-KURIER. Am 19. September 1945 erschien die erste Ausgabe unserer Zeitung. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte: Erinnern uns an die Anfänge unserer Zeitung und auch an die ein oder andere Panne. Und wir schauen nach vorn: Wie werden Künstliche Intelligenz und der Einsatz von Algorithmen den Journalismus verändern? Natürlich denken wir auch an Sie, unsere Leser und Nutzer. Wer folgt unseren Social-Media-Kanälen, wer liest unsere Zeitung? Was ist aus den Menschen geworden, über die wir in den vergangenen Jahren berichtet haben? Und wie läuft er eigentlich ab, so ein Tag beim WESER-KURIER?