Der Tower am Bremer Flughafen musste am Mittwoch für eine Stunden geschlossen werden, sodass fünf Flugzeuge nur mit Verspätung starten konnten. DFS und der EU-Kommissionssprecher sehen ganz unterschiedliche Gründe dafür. (JÖRG SARBACH/DPA)

Der EU-Kommissionssprecher für den Bereich Verkehr, Enrico Brivio, sieht die Verantwortung für den Mangel an Fluglotsen am Bremer Airport bei der Deutschen Flugsicherung. Das teilte Brivio am Donnerstag dem WESER-KURIER auf Anfrage mit. Damit widersprach er der Darstellung der Deutschen Flugsicherung (DFS). Die gab an, dass Fluglotsen an deutschen Flughäfen wegen einer EU-Regelung fehlten.

Wegen der Erkrankung eines Fluglotsen starteten am Mittwoch am Bremer Flughafen fünf Flugzeuge erst mit deutlicher Verspätung. Weil sich ein Mitarbeiter der Frühschicht krank gemeldet hatte, musste nach Angaben der Deutschen Flugsicherung der Tower von 6 bis 7 Uhr geschlossen werden. Elf Fluglotsen arbeiteten in der Regel im Tower, erläuterte die DFS-Sprecherin Anja Naumann, sechs gleichzeitig. Am Mittwochmorgen seien in Bremen lediglich vier Fluglotsen eingeplant gewesen, dann sei noch einer erkrankt.

Die DFS, die dem Bundesverkehrsministerium untersteht, sieht die EU in der Pflicht zu handeln: „Die EU gibt uns die Deckelung des Fluglotsen-Personals vor“, sagte Naumann. Die DFS dürfe aufgrund der EU-Regelung nicht mehr Fluglotsen beschäftigen, und das obwohl der Bedarf gestiegen sei. Acht Prozent liege der deutsche Flugverkehr über dem Flugaufkommen, das die EU prognostiziert habe und auf dem die Regelung basiere, erklärte Naumann.

Brivio: Fehlplanung der DFS

EU-Kommissionssprecher Brivio hielt jedoch dagegen: „Es gibt keine EU-Regelung zur Beschäftigung von Fluglotsen.“ Die Anstellung von Personal für die Flugsicherung läge allein in der Verantwortung des nationalen Anbieters. Demzufolge ist das die DFS. Brivio zufolge habe Deutschland – wie andere EU-Staaten auch – trotz Ermahnungen des EU-Netzwerk-Managers nicht mit einem höheren Flugaufkommen geplant. So habe Deutschland wenig Wachstum prognostiziert und dementsprechend zu wenig Personal eingestellt. „Die DFS hat ihre Kapazitäten sogar regelmäßig unterhalb der Prognose eines geringen Flugaufkommens geplant“, so Brivio.

Auch Tim Cordßen, Sprecher des Bremer Wirtschaftssenators Martin Günthner (SPD), sieht die Verantwortung nun nicht bei der EU, sondern bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Der müsse schnell auf den Fluglotsen-Engpass reagieren. „Wir brauchen jetzt kurzfristige Maßnahmen“, kommentierte Tim Cordßen den Vorfall in Bremen. So sollten Fluglotsen in Zukunft etwa auch flexibler eingesetzt werden können.