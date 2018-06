Um auf die Gefahren für Radfahrer hinzuweisen, haben Mitarbeiter des ADFC in Eigenregie, Piktogramme in Neonfarbe auf den Straßenübergang gesprayt. (Roland Scheitz)

Die große Kanalbaustelle an der Findorffstraße hat den Kreuzungsbereich überquert. Das heißt für den motorisierten Verkehr: Bis voraussichtlich Ende Juni ist die Durchfahrt zwischen Admiralstraße und Theodor-Heuss-Allee blockiert. Außerdem ist die Fahrbahn zwischen Kreuzung und Plantage gesperrt. Der Findorfftunnel wird in den kommenden vier Monaten für Autos und Busse aus beiden Richtungen nur über den Umweg Plantage und Herbststraße erreichbar sein. Eines gilt für alle Verkehrsteilnehmer, die diesen Weg nehmen müssen – egal ob mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß: Sie sollten sich unbedingt an die Beschilderungen halten und lieber mit einer Extraportion Vorsicht und Rücksicht unterwegs sein.

Unerlaubte Abkürzungen

Denn das sei bislang keineswegs selbstverständlich, berichtet Heike Böhm, die aus den Fenstern ihrer Praxis an der Ecke Findorffstraße/Plantage zurzeit viel Unerfreuliches sieht. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier ein schlimmer Unfall passiert“, prophezeit die Heilpädagogin. Sie berichtet, dass sie in den vergangenen Tagen „massenweise“ Autos beobachtet habe, die die unerlaubte Abkürzung über den Rad- und Gehweg in Richtung Tunnel nahmen. Viele Autos aus Richtung Stadt nähmen ungebremst die Kurve in die Plantage, ohne auf die Radfahrer zu achten. „Das ist so gefährlich, weil hier viele Kinder auf dem Weg zur Schule unterwegs sind“, erklärt sie. Taxifahrer Heiko Kaphengst schildert das Problem aus Sicht der Autofahrer: „Wenn Sie aus dem Findorfftunnel kommen, nimmt Ihnen der Bauzaun die Sicht auf den Radweg.“ Zudem erlebe er tagtäglich, wie simpelste Verkehrsregeln missachtet würden. „Beim Stoppschild an der Ausfahrt der Plantage hält kaum ein Auto an. In der Plantage stehen Autos im Halteverbot, so dass die Busse kaum vorbeikommen. Und was das Verhalten von Radfahrern angeht: Da könnte ich Ihnen viele Geschichten erzählen.“

Besonders unübersichtlich wird die Lage, weil der Radverkehr zeitweise in beiden Richtungen auf eine Tunnelseite geleitet wird. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn, die bis Ende der kommenden Woche dauern sollen. „Das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann“, moniert Tobias Wolf, stellvertretender Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). „Viel sicherer wäre es, die Radfahrer auf die Fahrbahn zu leiten und im Tunnel die Höchstgeschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer zu reduzieren.“ Auf jeden Fall seien aber auffälligere Warnhinweise nötig. Weil das aber, so Wolf, „jedesmal vernachlässigt“ werde, half eine kleine ADFC-Delegation kurzerhand nach und sprühte in Eigenregie Piktogramme in Neonfarbe auf den Straßenübergang.

Bewusstes Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer

Im Amt für Straßen und Verkehr ist der Hinweis angekommen. Deutlichere Beschilderungen sollen Autofahrer auf den gegenläufigen Radverkehr aufmerksam machen und die Radfahrer aus dem Tunnel auf die rechte Straßenseite leiten. Bewusstes Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer seien aber auch durch Schilder nicht zu unterbinden, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann. Laut Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur wurde inzwischen der Bauzaun versetzt, damit sich kein Autofahrer mehr an der Baustelle vorbeidrängeln kann.

Die Bauarbeiten müssen sein, weil der mehr als 100 Jahre alte Kanal unter der Findorffstraße stellenweise marode ist. Seit November 2016 arbeitet sich die Kanalbaustelle Stück für Stück in offener Bauweise von der Eickedorfer Straße aus in Richtung Tunnel vor. Laut Hansewasser soll der Kanalneubau im September dieses Jahres abgeschlossen sein. In einer zweiten Projektphase wird bis April 2019 der alte Kanal in geschlossener Bauweise mit einem Inliner-Schlauch stabilisiert.