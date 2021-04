Diese Schmuckschildkröte sonnt sich auf einem Ast im Bremer Bürgerpark. (Caroline Rackow)

Bei ihrem Spaziergang durch den Bürgerpark staunte Caroline Rackow nicht schlecht: Eine große Wasserschildkröte sonnte sich auf einem Ast in einem der Gewässer des Parks. Mit ihrem flachen Panzer, dem spitzen Kopf und den gelben Streifen auf dunklem Körper lässt sich das Exemplar der Gruppe der Schmuckschildkröten zuordnen, die ursprünglich aus Nordamerika stammen.

„Dass diese Tiere im Bürgerpark gesichtet werden, kommt immer wieder mal vor, allerdings gibt es keine Daten zu den Beständen“, sagt Tim Großmann, Direktor des Bürgerparks. Er kann von zahlreichen Beobachtungen exotischer Tiere im Park berichten: „So tauchten vor einigen Jahren riesige Landschnecken von zehn bis zwölf Zentimetern Länge auf, die wir eingesammelt und im Tierheim abgegeben haben“, schildert Großmann. Verursacher dieser Verfälschung der heimischen Tierwelt seien meistens Aquarianer oder Terrarianer, die überzählige Tiere aus ihren Becken in die Natur entlassen – das Spektrum reicht von Schnecken über Krebstiere bis zu Ochsenfröschen oder Schildkröten. „Die Europäische Union hat Schmuckschildkröten auf die Liste der invasiven Arten gesetzt. Seitdem ist der Handel mit den Tieren gesetzlich verboten, und sie dürfen in Europa auch nicht mehr gezüchtet werden“, sagt Hans Konrad Nettmann, Zoologe an der Uni. Wer sie in der Natur aussetze, macht sich strafbar. „Demzufolge ist die Haltung von Schmuckschildkröten deutlich zurückgegangen“, sagt er.

Obwohl die Arten aus Regionen stammen, die durchschnittlich wärmer sind als Mitteleuropa, würden sie auch in unseren Breiten den Winter überstehen, so Nettmann, schließlich komme es auch im Süden Nordamerikas, wie zum Beispiel in Florida, immer wieder zu Kälteeinbrüchen mit Eis und Schnee. Zwar sei das Aussetzen von exotischen Tieren eine sogenannte Faunenverfälschung, doch größere Schäden, die Schmuckschildkröten anrichten, sind Hans Konrad Nettmann im Bremer Raum nicht bekannt. „In einigen Gebieten Süddeutschlands sind die Schildkröten jedoch weit häufiger – und da sie Larven von Fröschen, Kröten, Molchen und Fischen fressen, können sie dort durchaus die heimische Fauna gefährden“, sagt der Zoologe. Weit gravierender sei jedoch das Problem, dass ausgesetzte Tiere Krankheiten verbreiten: Der Chytridpilz, der erst im Jahre 1998 entdeckt wurde, hat vor allem in den Tropen ein Amphibiensterben ausgelöst und ist inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen. Nach Auskunft des Nabu Deutschland ist der Handel mit Amphibien eine wesentliche Ursache für die Verbreitung dieses Pilzes.

54 fremde Reptilienarten

Nur wenige gebietsfremde Reptilienarten sind bisher in Deutschland heimisch geworden. In den vergangenen Jahrzehnten ist nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutzes die Nachfrage nach exotischen Tieren weltweit stark gestiegen. Dabei werden vor allem Amphibien, Reptilien und kleine Säugetiere in Terrarien gehalten. In Deutschland konnten bisher insgesamt 54 gebietsfremde Reptilienarten außerhalb menschlicher Obhut nachgewiesen werden, von denen jedoch aktuell keine Art als etabliert gilt. Die meisten dieser Arten traten bisher kürzer als ein Jahr auf.

Im Jahre 2015 wurde die Nordamerikanische Schmuckschildkröte in die Liste invasiver Reptilienarten aufgenommen. Invasive Arten zeichnen sich durch unerwünschte Auswirkungen auf heimische Arten oder Lebensräume aus. Reptilien spielen unter ihnen gegenüber anderen Tiergruppen wie Säugern oder Insekten bisher jedoch keine bedeutende Rolle. Im Bremer Raum macht unter den invasiven Arten seit einigen Jahren besonders der aus Südamerika stammende Nutria große Probleme in Bezug auf die Deichsicherheit. Und unter den Insekten hat zum Beispiel ein Kleinschmetterling, der Buchsbaumzünsler, vielen Gartenbetreibern zu schaffen gemacht.