Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Unfall am Breitenweg: Wagen fährt in mehrere Fahrradständer

Gerald Weßel

Am Breitenweg ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer gegen ein Verkehrsschild und mehrere Fahrradständer gefahren. Derzeit kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Bremer Innenstadt.