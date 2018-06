Der Rettungswagen und der PKW stehen derzeit auf der Martinistraße. (Heemann)

Aktuell staut sich der Verkehr auf der Martinistraße in Richtung Osterdeich. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW an der Kreuzung zu Erste Schlachtpforte. Verletzt wurde nach den Aussagen der Betroffenen keiner. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist der PKW in den Rettungswagen gefahren, der mit Blaulicht unterwegs war.

Autofahrer, die Richtung Osterdeich fahren, müssen derzeit an der Kreuzung auf die Gegenfahrbahn ausweichen - dadurch kommt es zu Verzögerungen im Verkehr. Der genaue Unfallhergang wird erst noch ermittelt. (hee)