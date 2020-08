Zwei Fahrzeuge kollidiert

Unfall auf Oslebshauser Heerstraße - eine Stunde Vollsperrung

Christian Butt

Auf der Oslebshauser Heerstraße ist es am Mittwochnachmittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. In Höhe Am Nonnenberg kollidierten zwei Fahrzeuge. Die Heerstraße war eine Stunde lang voll gesperrt.