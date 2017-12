Am Samstagabend der Schauplatz eines Zwischenfalls: das Kinderkarussell von Heinz-Jürgen Strohmann auf dem Domshof. (Frank Thomas Koch)

Einen gehörigen Schrecken ist einem Familienvater am Samstagabend beim Besuch des Weihnachtsmarkts in die Glieder gefahren. Im überdachten Kinderkarussell auf dem Domshof musste er mit ansehen, wie ein Kind auf den drehbaren Untersatz stürzte und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Nur das geistesgegenwärtige Eingreifen eines Erwachsenen habe es davor bewahrt, unter die Räder zu kommen. Bei dem Unfall zog sich das Kind eine klaffende Platzwunde am Kopf zu. „Wo ist der TÜV? Das ist keine Nostalgie, das ist Schrott!“, schreibt der Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Strenge Kontrollen für Fahrgeschäfte

Der Inhaber des Karussells, Heinz-Jürgen Strohmann, bedauert den Zwischenfall. Allerdings verwahrt er sich gegen den Vorwurf, sein Karussell sei ein Sicherheitsrisiko. „Sonst wäre es gar nicht in Betrieb gegangen.“ Tatsächlich unterliegen Fahrgeschäfte einer strengen Kontrolle. Um sie überhaupt zu betreiben, bedarf es einer sogenannten Ausführungsgenehmigung, die periodisch erneuert werden muss. Zudem überprüft die Bauaufsicht das Karussell jedes Mal, bevor es neu aufgestellt wird. „Die technische Überprüfung hat keinerlei Anhaltspunkte auf Mängel ergeben“, sagt der Sprecher des für Märkte zuständigen Wirtschaftsressorts, Tim Cordßen. Seine Schlussfolgerung: „Der Unfall hat nichts zu tun mit der Beschaffenheit des Fahrgeschäfts.“

Doch wie konnte es dann überhaupt zu dem Unfall kommen? Laut Strohmann gibt es zwei Aussagen zum Unfallhergang: der Junge könnte neben dem Karussell hergelaufen und dabei gestürzt sein oder im Gedränge das Gleichgewicht verloren haben. Der Besucher über die Sekunden danach: Einige der Umstehenden hätten mit aller Kraft versucht, das Karussell zum Stehen zu bringen. „Nach einer viertel Umdrehung gelingt dies auch.“ Die viertel Umdrehung bis zum Stopp bestätigt Strohmann. Aber nicht, dass nur ein beherztes Eingreifen der Umstehenden Schlimmeres verhütet habe. „Einzig der Notschalter im Kassenhäuschen kann das Karussell anhalten.“ Was nicht abrupt geschehe, weil sonst die Gefahr bestehe, dass frei sitzende Kinder den Halt verlieren.

Der Familienvater kritisiert grundsätzliche Mängel: Für ein Fahrgeschäft sei der Raum viel zu eng, es gebe keine Absperrungen, keine Sicherheitsvorkehrungen. Wer bei laufender Fahrt am Kassenhäuschen vorbeigehen wolle, müsse bei einem Abstand von kaum 40 Zentimetern befürchten, von überstehenden Fahrzeugteilen getroffen zu werden. Der geringe Abstand an dieser Stelle sei Vorsatz, betont Strohmann. „Die Konstruktion haben wir absichtlich eingebaut, weil sich sonst Menschentrauben vor der Kasse bilden und damit keine freie Sicht für den Kassierer auf das Karussell besteht“ – um es im Notfall anhalten zu können wie am Samstagabend.

Appell geht auch an die Eltern

Abweichende Angaben gibt es zum Verhalten des Personals unmittelbar nach dem Vorfall. Der Besucher bemängelt fehlende Empathie, es habe keine Durchsage gegeben, es seien weiter Fahrchips verkauft worden. Noch nicht einmal das Blut habe man aufgewischt. „Das hätte man tatsächlich tun sollen“, räumt Mitbetreiber Heiko Schierenbeck ein. Doch ansonsten lässt er auf sein Personal nichts kommen. Seit zwölf Jahren verrichte der Mann im Kassenhäuschen seinen Dienst, personelle Kompetenz und Erfahrung seien vorhanden.

Strohmann weist auf langjährige Routine im Umgang mit Kindern hin. Noch nie habe es einen Vorfall gegeben. „Wir kassieren nicht nur ab, wir passen auch auf“, sagt er. „Wenn Kinder weinen, halten wir an.“ Freilich appelliert der 60-Jährige auch an die Eltern, ihrer Aufsichtspflicht zu genügen. Viel zu oft ließen Eltern ihre Kinder trotz warnender Durchsagen mitlaufen oder ignorierten Bitten, Kleinkinder nur in geschlossene Fahrzeugen zu setzen. „Häufig meinen Eltern, wir seien ein Kindergarten.“

Seit nunmehr 44 Jahren betreibt die Familie Strohmann aus Oslebshausen ein Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt. Das Karussell wurde vor 35 Jahren angeschafft. Zum Einsatz kommt es immer nur auf dem Bremer Weihnachtsmarkt.