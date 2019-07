Der Autofahrer landete mit seinem Fahrzeug im Graben. (Christian Butt)

Ein Unfall auf der Bürgermeister-Spitta-Allee in der Bremer Vahr hat am Dienstagmittag zu einer einstündigen Sperrung der Straße und zu einem Stau geführt. Gegen 15.55 Uhr gab die Polizei die Fahrbahn in Richtung Radiobremen wieder frei.

Um kurz vor 14 Uhr war ein Mann mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den Graben gerutscht, der zwischen den beiden Fahrbahnen verläuft. Der Wagen landete so schräg im Graben, dass der Fahrer von Ersthelfern nicht befreit werden konnte. Während die Polizei die Unfallstelle absperrte, rückten Rettungsdienst und Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Darunter auch der Kran der Berufsfeuerwehr.

Da der Mann nicht eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen war, konnte der Fahrer ohne das Fahrzeug aufschneiden zu müssen von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Mit einer Seilwinde zog die Feuerwehr den Renault aus dem Graben und setzte Sperren ein, damit auslaufende Betriebsstoffe das Gewässer nicht großflächig verschmutzen können.