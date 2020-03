Elektrische Tretroller stehen beim E-Scooter Verleiher Tier zum Aufladen in einer Halle. (Oliver Berg)

Ein 24-Jähriger fuhr Sonntagnacht im Bremer Stadtteil Findorff mit einem E-Scooter gegen ein Auto und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille.

Der Mann war an der Goesselstraße frontal gegen ein geparktes Auto geprallt und hatte sich dabei an der Nase verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste sich auch dort einer Blutabnahme unterziehen. Die Polizei hat seinen Führerschein beschlagnahmt, gegen den Mann wird außerdem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.