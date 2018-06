Auf der Schwachhauser Heerstraße ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. (dpa)

Am Montagmorgen ist es auf der Schwachhauser Heerstraße in Bremen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe des St.-Josef-Stift sind in Fahrtrichtung stadteinwärts vier Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. In dem Bereich kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Betroffen sind auch die Bahnlinien 1 und 4, sowie die Buslinie 24. Einem BSAG-Sprecher zufolge werden die Linien umgeleitet. (jfj)

++ Weitere Informationen folgen. ++