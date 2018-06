Auf der Schwachhauser Heerstraße ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. (dpa)

Am Montagmorgen ist es auf der Schwachhauser Heerstraße in Bremen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe des St. Joseph-Stift war ein Fahrzeug auf der rechten Spur in Fahrtrichtung stadteinwärts aus bisher ungeklärter Ursache in weitere Fahrzeuge gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei. In dem Bereich kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sprecherin zufolge werden die Arbeiten noch mindestens eine Stunde in Anspruch nehmen.

Betroffen waren auch die Bahnlinien 1 und 4, sowie die Buslinie 24. Einem BSAG-Sprecher zufolge sind die Linien umgeleitet worden, seit etwa 9.30 Uhr fahren sie jedoch wieder ihren gewohnten Weg. (jfj)

++ Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. ++