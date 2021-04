Die Polizei sperrte die A270 am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich (Symbolbild). (dpa)

Auf der Autobahn 270 in Bremen-Nord ist es am Donnerstagmorgen zwischen Lüssum und Blumenthal zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, löste eine Kollision mehrere weitere Unfälle aus. Verletzte gab es nicht. Als Grund für den Unfall gab die Polizei Straßenglätte an. Die A270 wurde in Fahrtrichtung Lesum zwischenzeitlich gesperrt, was einen kilometerlangen Stau zur Folge hatte, seit 7.20 Uhr ist sie wieder freigegeben.

Auf der Oldenburger Straße wurde eine 62-Jährige laut Polizei leicht verletzt, als sie am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Auto gegen die Leitplanke prallte. Ein Lkw kam beim Ausweichmanöver ebenfalls von der Fahrbahn ab, der Fahrer blieb unverletzt. Die Oldenburger Straße war bis etwa 7 Uhr gesperrt, was zu kilometerlangen Staus führte.

Ein Lkw prallte auf der A281 in Fahrtrichtung Neuenlander Straße auf einen Pkw. Bei der Unfallaufnahme fuhr eine Autofahrerin gegen einen Streifenwagen. Ein Polizist erlitt dadurch leichte Verletzungen. Auch auf der Stephanibrücke ereignete sich ein Unfall, als ein Auto von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei bittet die Autofahrer, vorsichtig zu fahren, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten und ausreichend Zeit für den Weg einzuplanen. Auch für die kommenden Tage ist Frost prognostiziert, sodass die Straßen wieder glatt werden könnten.

Die Meldung wurde um 12.01 Uhr aktualisiert.