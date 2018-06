Der Rettungswagen und der PKW kollidierten auf der Martinistraße. (Heemann)

Von Freitagmittag bis in den Nachmittag gab es Verkehrsbehinderungen auf der Martinistraße in Richtung Osterdeich. Grund dafür war ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW an der Kreuzung Erste Schlachtpforte. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist der Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war, mit einem PKW kollidiert. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt - der Führer des Rettungswagens erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge konnten nicht weiterfahren.

Der Verkehr wurde über die Langenstraße umgeleitet. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Buslinie 25 fuhr zeitweise über die Obernstraße. (hee)