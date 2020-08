Drei Obdachlose verletzt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unfall mit Rettungswagen auf dem Bremer Bahnhofsvorplatz

Stefanie Heitmann

Am Rande einer Körperverletzung kam es am Samstagabend in der Bahnhofsvorstadt zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungswagens. Drei Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden.