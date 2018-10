Die Polizei kennt den flüchtigen Verursacher eines Parkplatzremplers. Das Unfallopfer hat trotzdem auch zwei Monate später noch nichts von dem Mann gehört. (Sebastian Kahnert/dpa)

Es klingt nach einem einfachen Job für die ermittelnden Polizisten: Als sie zu einer Fahrerflucht auf den Parkplatz einer Gaststätte gerufen werden, stellt sich nicht nur heraus, dass es eine Videoaufnahme von dem Unfall gibt – der klassische Parkplatzrempler, beim Ausparken wird die Stoßstange eines anderen Wagens eingedellt. Nein, zudem kann sich eine Bedienung des Lokals auch noch an den Fahrer erinnern. Und er hat mit Kreditkarte bezahlt ...

So geschehen am 22. August auf dem Parkplatz des Grollander Kruges. „Die Polizei war innerhalb von zehn Minuten vor Ort und hat den Unfall aufgenommen“, erzählt Bernd Nieke-Meyer. Ihm gehört der Wagen, der beim Ausparken beschädigt wurde. Auf dem Video sei das Kfz-Zeichen des flüchtigen Fahrers gut erkennbar gewesen und durch die Zahlung mit der Kreditkarte habe die Polizei einen weiteren Beleg gehabt. „Ich bin davon ausgegangen, dass die Angelegenheit schnell geklärt wird.“

Mehrere öhnliche Unfälle

Doch damit lag das Unfallopfer falsch. „Bis heute fahre ich mit dem beschädigten Auto.“ Mehr als 2000 Euro betrage der entstandene Sachschaden, doch bislang habe es kein Lebenszeichen vom Unfallverursacher gegeben, berichtet Nieke-Meyer. Zu einer Vorladung der Polizei sei er nicht gekommen. „Meine Anwältin hat daraufhin die gegnerische Versicherung angeschrieben.“ Ebenfalls erfolglos. „Der Fahrer hat sich auch bei seiner Versicherung nicht gemeldet.“

Die Adresse des Unfallverursachers kennt Bernd Nieke-Meyer nicht. Durch eigene Recherchen sei es ihm aber gelungen, Kontakt zu dessen beiden Söhnen aufzunehmen. Die hätten ihm berichtet, dass ihr 75-jähriger Vater in der vergangenen Zeit schon mehrere ähnliche Unfälle verursacht habe, ohne sich weiter darum zu kümmern. Und dass dabei auch Alkohol eine Rolle gespielt haben soll.

Mit diesen Informationen wandte sich Nieke-Meyer erneut an die Polizei. Der zuständige Sachbearbeiter sei allerdings alles andere als erfreut gewesen, erzählt er. „Der war stinkesauer über die Einmischung. Dadurch würde seine polizeiliche Arbeit gestört.“ Letztlich habe der Beamte ihm mitgeteilt, dass der Vorgang inzwischen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden sei, das Ganze aber Monate dauern könne. „Und bis dahin fährt ein fahruntüchtiger alter Herr durch die Gegend und verursacht Sachschäden, bis er eines Tages einen Menschen anfährt?“, wundert sich Bernd Nieke-Meyer. „Wie kann so etwas möglich sein?“

Vorwurf: Alkohol am Steuer

Die Bremer Polizei äußert sich mit Hinweis auf das noch laufende Verfahren nicht zu diesem Fall, bestätigt aber, dass die Akte sich bei der Staatsanwaltschaft befindet. Wenn die Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht erhält, fertigen die eingesetzten Polizisten eine Strafanzeige, dokumentieren die Beweise und nehmen Ermittlungen auf, erläutert Polizeisprecher Nils Matthiesen das Vorgehen in einem solchen Fall. Zuständig bis zur Abgabe der Akte an die Staatsanwaltschaft ist dann das Verkehrskommissariat.

Ein Fahrverbot oder den Entzug des Führerscheins kann im Ermittlungsverfahren verhängt werden, erfolgt aber grundsätzlich durch das Gericht oder die Ordnungsbehörde. „Fahrerlaubnisrechtliche Sofortmaßnahmen durch die Polizei kommen nur unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht“, betont Matthiesen. Etwa, wenn Einsatzkräfte oder Ermittler feststellen, dass jemand nicht geeignet ist ein Kraftfahrzeug zu führen. „Dann erhält die Fahrerlaubnisbehörde umgehend Kenntnis von uns.“

Hörensagen allein reiche dafür aber nicht. Besteht der Verdacht, dass jemand regelmäßig unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs ist, werde das zuständige Polizeirevier informiert und die Kollegen hätten im Rahmen ihrer Streifen einen Blick drauf. Wird jemand alkoholisiert am Steuer angetroffen, trifft die Polizei Sofortmaßnahmen wie die Entziehung der Fahrerlaubnis und Sicherstellung der Autoschlüssel. Anschließend wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert, die dann dauerhafte Maßnahmen wie ein Fahrverbot oder die Entziehung der Fahrerlaubnis vornimmt, erklärt Matthiesen.

Auch Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, unterstreicht, dass die Angaben von Bernd Nieke-Meyer allein nicht ausreichen, um den Unfallverursacher aus dem Verkehr zu ziehen. „Das mag ja alles richtig sein, was er erzählt, aber solange der ältere Herr nicht erwischt wird ...“ In den Akten tauche der vermeintliche Täter mit keinem anderen Verkehrsdelikt auf und sei auch strafrechtlich noch nie aufgefallen. Passade sieht in diesem Fall die Angehörigen des Mannes gefordert. „Wenn er denn wirklich alkoholisiert fährt, müssten eventuell mal seine Söhne tätig werden.“

Einmischung „nicht immer sinnvoll“

Zur Frage der „Einmischung“ von Bernd Nieke-Meyer, äußert sich Polizeisprecher Matthiesen diplomatisch. Natürlich sei die Polizei grundsätzlich immer auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Und die Verfahrensbeteiligten hätten das Recht, Beweisanträge in das laufende Verfahren einzubringen. Hinweise für die laufende Ermittlung könnten der Polizei auch nachträglich mitgeteilt werden. Andererseits: „Dass Bürger eigene Ermittlungen durchführen, ist dabei nicht immer sinnvoll, weil sie damit vielleicht laufende Ermittlungen gefährden oder sich selbst in Gefahr bringen könnten.“ Die Ermittlungen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten obliegt den Strafverfolgungsbehörden wie Polizei, Staatsanwaltschaft oder Ordnungsamt. Zumindest diese Nachricht hat Nils Matthiesen dann aber doch für Bernd Nieke-Meyer: „Wir schauen uns den Vorgang noch einmal an und prüfen, ob die Abläufe bei der Polizei stimmig waren.“

Zur Sache

Fast jeder vierte Unfallfahrer flüchtet

Laut Polizei flüchtet in Bremen nahezu jeder vierte Unfallfahrer. 2017 wurden 5844 solcher Fälle registriert. Knapp 40 Prozent davon konnte die Polizei anschließend trotzdem ermitteln. Eine hohe Anzahl dieser Unfälle ereignen sich im ruhenden Verkehr, sogenannte Parkplatzrempler, die nur leichte Sachschäden zur Folge hatten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es nicht ausreicht, einen Zettel mit einer kurzen Entschuldigung und der Kontaktmöglichkeit an der Windschutzscheibe des beschädigten Wagens zurückzulassen.

„Gut gemeint, aber nicht korrekt“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Wer nicht einen angemessenen Zeitraum auf den Geschädigten wartet oder die Polizei ruft, entfernt sich unerlaubt vom Unfallort und begeht somit eine Verkehrsunfallflucht.“ Je nach Schadenshöhe drohen dann neben einer Geldstrafe mindestens zwei Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot oder sogar Führerscheinentzug nicht unter sechs Monaten.